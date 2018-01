Corte de juros nos EUA reduz custos para Brasil O economista da Fundação Getúlio Vargas Renato Fragelli acredita que a redução de 0,50 ponto porcentual nos juros dos Fed Funds levará o Copom a reduzir a Selic na mesma proporção. Segundo Fragelli, a decisão do Fed "é ótima" para o Brasil. "O Brasil está colhendo os frutos do sacrifício que fez para atingir superávits fiscais", disse à Agência Estado. Para Fragelli, "está havendo desaquecimento na economia americana, mas ele não vai ser tão grande quando os paranóicos estão falando". Isso porque, segundo o economista, "os Estados Unidos têm coringas na manga". Um deles, observa, é reduzir os juros como o Fed está fazendo e outro é "a boa situação fiscal do país que lhe permite reduzir impostos". Segundo Fragelli, a redução dos juros nos EUA é boa para o Brasil principalmente porque evita a inadimplência de empresas americanas, que estão muito endividadas, o que poderia fazer os bancos reduzirem o crédito para outros países, como o Brasil. O economista do Lloyds Adauto Lima também considera que a redução dos juros "mostra que o Fed está atento e que é um BC atuante". Ele lembra que a decisão só fará efeito na atividade econômica americana em, no mínimo seis meses, mas ele lembra que a queda de juros dos Fed Funds na primeira semana de janeiro melhorou a liquidez internacional. "A gente espera que a liquidez mundial melhore de novo com redução dos custos para o Brasil e que o corte nos juros afete as empresas americanas de modo positivo para que a inadimplência não aumente", disse.