Corte de juros pode ser ´cauteloso demais´, diz jornal O diário econômico The Wall Street Journal diz, nesta sexta-feira, que o corte de juros promovido nesta semana pelo Banco Central ?pode se mostrar cauteloso demais para ajudar o crescimento?. A reportagem do influente jornal financeiro americano diz que, apesar de já terem sido realizados seis cortes desde setembro, ?o ritmo pode não ser rápido suficiente para evitar outro ano de crescimento sem brilho?. O jornal diz que o BC pode estar querendo ?manter as taxas de juros altas o suficiente para atrair investimentos em um momento em que vários países ricos estão aumentando os seus juros?. ?E porque este é um ano eleitoral no Brasil, o que com freqüência significa um aumento dos gastos do governo.?