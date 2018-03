Corte de verbas leva Aneel a não atender celulares em 0800 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na noite de ontem, que a central de atendimento de sua ouvidoria - o número 0800612010 - deixará de receber, a partir de sexta-feira, ligações de aparelhos celulares. A medida, segundo informou a assessoria da Aneel, é conseqüência do contingenciamento de cerca de 70% do orçamento da agência, que foi limitado esse ano a R$ 70 milhões, conforme havia anunciado na última segunda-feira o diretor-geral do órgão, José Mário Abdo. A medida tem o objetivo de evitar a "interrupção prematura do serviço por causa do corte de recursos necessários à sua manutenção". O órgão prevê que, caso não seja revisto o contingenciamento, o serviço poderá ser totalmente desativado no início do segundo semestre. De acordo com nota distribuída pela assessoria de imprensa, a Aneel deverá economizar R$ 100 mil com a restrição a ligações de celulares. As ligações feitas por aparelhos móveis correspondem a 25% do total recebido pelo 0800 da ouvidoria. As ligações feitas a partir de telefones fixos continuarão a ser gratuitas. O serviço continuará funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.