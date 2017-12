Corte foi maior que o esperado, diz Eurasia A redução da meta de superávit primário veio mais forte e mais cedo do que o esperado, mas não sinaliza um enfraquecimento político do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, avalia a consultoria política Eurasia, com sede em Washington, que considerou uma "surpresa" a nova meta de 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB).