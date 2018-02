Corte na projeção do PIB pelo Banco Central surpreende Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, mostrou-se surpreso ao ser questionado nesta quinta-feira sobre o corte da previsão de crescimento da economia brasileira este ano de 4% para 3,5%, conforme o Relatório de Inflação divulgado pelo Banco Central. "Preciso examinar esse relatório, que para mim é uma novidade. Até recentemente, eles continuavam dizendo que a curva de juros que eles fizeram permitiria uma curva de crescimento de 4%", disse o ministro. Mantega comentou que o ritmo de funcionamento da economia é para um crescimento de 4%. "O nível da demanda doméstica é de 4%. O consumo das famílias é 4% e ainda tem a demanda do governo", disse. Ele avaliou que o crescimento do ano que vem não será comprometido pelo corte na projeção de 2006.