Corte no orçamento venezuelano pode variar de 7% a 20%, diz ministro O governo venezuelano vai prosseguir com o plano de cortar 7% do orçamento 2002 de US$ 35 bilhões e poderá até mesmo elevar esse porcentual para 20% para evitar uma crise fiscal, disse o ministro de Finanças, Tobias Nobrega. "Nós teremos de fazer um corte no orçamento... que poderá variar de 7% a 20%", disse Nobrega a repórteres depois de um encontro com empresários na Fedecamaras, principal associação de empresas privadas da Venezuela. Ele acrescentou que o corte de 7% anunciado em fevereiro pelo presidente Hugo Chávez nunca foi implementado e que a reestruturação econômica geral foi incompleta. "Algumas dessas medidas foram limitadas... tal como o corte no orçamento", disse o ministro. "Nós estamos estudando os dados", acrescentou.