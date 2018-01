Corte Suprema argentina discutirá redolarização dia 10 A Corte Suprema de Justiça debateu hoje a redolarização dos depósitos bancários, mas não emitiu sentença sobre o assunto, que voltará à mesa de discussões na próxima terça-feira. O juiz Carlos Fayt reapresentou o projeto de voto com algumas modificações em virtude do vazamento do seu conteúdo à imprensa. O juiz afirmou que não alterou a "essência" do voto, que foi pela inconstitucionalidade da pesificação. O governo conta com um "atraso" do julgamento do caso na Corte Suprema para que este seja tratado somente em fevereiro, depois do recesso forense, para ganhar tempo e encontrar uma alternativa para a redolarização. O presidente Eduardo Duhalde considera "inevitável" a redolarização dos depósitos bancários, que atingiriam cerca de 16 bilhões de pesos e que se fossem convertidos pelo dólar a 1,40 peso atingiriam US$ 11,5 bilhões, segundo informações do presidente da Associação de Bancos da Argentina, Mario Vicens. A maior preocupação do governo é saber quais as condições que a Justiça vai impor para a devolução dos depósitos em dólares. O sistema bancário, segundo a ABA , não tem condições de cumprir com a determinação de devolução imediata dos depósitos em prazo fixo, os que seriam beneficiados pela provável sentença. No governo se espera que a Justiça obrigue a devolução dos dólares, mas a prazo. Também se avalia que esta obrigação atingiria somente os casos levados à Justiça, já que a sentença se refere somente a um caso que está na Corte Suprema.