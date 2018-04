Corte suprema argentina vota contra redução de salários Em uma decisão de forte impacto para os planos do governo argentino de ajuste fiscal, a Corte Suprema do país declarou, ontem à noite, inconstitucional a redução de 13% dos salários dos servidores públicos e pensionistas que estava em vigor desde julho do ano passado. A decisão beneficia apenas um trabalhador, mas abre caminho para que uma avalanche de novos processos chegue à Justiça exigindo o pagamento da diferença. O corte nos salários foi determinado pelo ex-ministro da Economia Domingo Cavallo e pelo ex-presidente Fernando de la Rúa, que saiu do governo em dezembro do ano passado, e mantido pelo atual presidente Eduardo Duhalde. A suspensão é retroativa, embora o governo não seja obrigado a pagar imediatamente o valor cortado do salário desde julho de 2001. Cada juiz deverá determinar como será o ressarcimento da diferença para os servidores e pensionistas. Na votação, houve sete votos a favor e apenas dois contrários. O porta-voz do Ministério da Economia da Argentina recusou-se a comentar o impacto da decisão sobre o orçamento, mas analistas de mercado calcularam que se a Corte autorizar a recomposição do salários de todo o setor estatal, o gasto público anual sofreria um aumento de 2,200 bilhões de pesos (US$ 612 milhões), sobre os 45 bilhões de pesos previstos pelo orçamento para este ano. O corte de 13% foi estabelecido como parte do programa do governo para equilibrar o orçamento, uma medida exigida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Apesar de membros da Corte terem afirmado que a decisão não representou uma pressão sobre o governo por conta do tema do "juízo político", a suspensão do corte dos salários ocorre em um momento de crescente mal-estar entre os três poderes do país. O presidente Duhalde não conseguiu bloquear uma mobilização dos deputados para debater o "juízo político", que acusa de mal desempenho os membros da Alta Corte. Com isso, o Tribunal começou a resolver uma série de temas sensíveis para o governo. Nos próximos dias, espera-se que a Corte julgue ações contra o ?corralito?. Leia o especial