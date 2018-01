Cortes de luz devem começar a partir de hoje Embora a Eletropaulo afirme que vai iniciar hoje os cortes de luz dos consumidores que não cumpriram a meta nos meses de junho e julho, está cada vez mais difícil para a concessionária cumprir sua promessa. Além da liminar concedida ao Ministério Público de São Paulo, que impede a Eletropaulo e a Bandeirante de cortarem a energia elétrica dos usuários, existe também a liminar concedida ao Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, que proíbe a companhia de mandar seus empregados diretos ou indiretos realizarem cortes de luz dos clientes, caso haja risco de saúde ou de segurança. Ambas as liminares prevêem a aplicação de multa diária, de R$ 1 mil por consumidor e de R$ 5 mil por funcionário, respectivamente, em caso de descumprimento. Ainda assim, a Eletropaulo permanece insistindo em fazer os cortes, porque está amparada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou constitucional o corte da energia e a cobrança de sobretaxa. Para o Procon, no entanto, como a ação do Ministério Público está baseada no Código de Defesa do Consumidor (CDC), a decisão do STF não pode ser aplicada. A diretora de atendimento do Procon-SP, Maria Lumena Sampaio, explica que o fornecimento de energia é um serviço essencial e contínuo. "Dessa forma, o consumidor que está com sua conta paga não pode ser punido." Decisão do STF ainda não tem efeito vinculante Ela afirma ainda que, de acordo com o artigo 102 da Constituição, o entendimento do STF terá efeito vinculante apenas quando houver apreciação do mérito e, até agora, não houve pronunciamento da Justiça. Ou seja, as instâncias inferiores ficariam obrigadas a seguir o que o STF determinar. Mas o supervisor de atendimento da Eletropaulo, Carlos Estácio, explica que a concessionária vai cortar a luz dos usuários que ultrapassaram a meta, independentemente de estarem com o pagamento em dia ou não. Segundo ele, diante da impossibilidade de fazer todos os cortes necessários, os serviços serão executados primeiro em clientes inadimplentes e nos casos em que o consumo for maior. "O cliente que entrou com o pedido de revisão de meta e ainda não teve resposta não será punido." Para Maria Lumena, do Procon, o consumidor fez a parte dele, que foi economizar e pagar a conta. "Por isso, ninguém pode tirar o seu direito de ter luz elétrica." Seja como for, o usuário que receber o aviso de corte de energia não tem como espernear. Por enquanto, ele pode apenas registrar queixa no Procon, na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ou recorrer à Justiça, no Juizado Especial Cível, e aguardar uma decisão.