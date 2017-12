Cortes e 'efeito Nokia' prejudicam balanço da Microsoft

A Microsoft divulgou nesta terça-feira, 21, prejuízo trimestral de US$ 3,2 bilhões, impactada por encargos relacionados à divisão de celulares Nokia e cortes de empregos, além de uma demanda fraca pelo sistema operacional Windows.

A companhia registrou despesas de US$ 7,5 bilhões em seu quarto trimestre relacionadas à reestruturação da divisão de celulares da Nokia, comprada no ano passado. As ações da Microsoft caíram 3%, para US$ 45,80.

Sob a tutela do presidente Satya Nadella a empresa vinha mudando seu foco para serviços de software e nuvem à medida que o interesse pelo seu sistema operacional popular desacelera.

As vendas de Windows para fabricantes de computadores instalarem o software em suas máquinas caíram 22% no trimestre. A empresa se prepara para lançar o Windows 10 em 29 de julho, um lançamento cercado de expectativa depois das reações mornas ao Windows 8.

Vendas de Windows para empresas diminuíram em 21% em relação ao mesmo trimestre no ano anterior, quando a demanda pelo sistema operacional cresceu depois que a Microsoft parou de oferecer suporte técnico ao antigo sistema Windows XP.

Office 365. A receita de seus negócios de nuvem para empresas, que inclui produtos como Office 365 e Azure, cresceu 96%. A Microsoft afirmou que ganhou 3 milhões novos assinantes para o Office 365 no trimestre, levando o número total de inscritos no produto para 15,2 milhões no fim de junho.

A empresa declarou este mês que iria cortar 7,8 mil empregos, ou quase 7% de sua força de trabalho, especialmente em divisões de hardware de telefone. Além disso, a companhia teve despesas de US$ 940 milhões relacionadas a esses cortes e a outros do ano passado.

A receita da Microsoft caiu 5% no trimestre, para US$ 22,18 bilhões.