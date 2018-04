Cosan faz primeira venda de álcool combustível ao Japão

O conglomerado sucroalcoooleiro Cosan fechou o primeiro contrato para exportação de álcool combustível para o Japão. A parceria, firmada com a Mitsubishi, prevê o fornecimento de etanol para utilização na produção de ETBE, combustível que está sendo utilizado em substituição ao metanol, por ser um agente oxigenante mais limpo. De acordo com a empresa brasileira, este é o primeiro contrato de longo prazo de fornecimento de etanol para o Japão, cobrindo o período de três anos. Os preços serão determinados pelo indicador Esalq e a previsão é de que os volumes podem ultrapassar os 80 milhões de litros por ano. Segundo o diretor comercial da Cosan, Mark Lyra, um importante ponto desse acordo é a inclusão de itens de sustentabilidade como requisitos para sua realização. "Pontos como cumprimento das leis trabalhistas, a redução de gases de efeito estufa, e o respeito às normas ambientais fazem parte do acordo", disse o executivo. Atualmente a Cosan possui capacidade de produção de 2,3 bilhões de litros de etanol por ano. Na safra 2008/09, a Cosan exportou 456,4 milhões de litros para os Estados Unidos e países da Europa e da Ásia. No caso da Ásia, no entanto, até hoje os volumes exportados foram utilizados principalmente para fins industriais. Em maio do ano passado, a companhia também foi pioneira ao assinar o primeiro contrato com itens de sustentabilidade para fornecer o etanol combustível ao mercado sueco. EMBARQUE O primeiro embarque de etanol anidro para o Japão será efetivado ainda na safra 2009/10, provavelmente no último trimestre de 2009 ou primeiro trimestre de 2010, de acordo com Lyra. Segundo ele, o contrato de três anos fechado com a Mitsubishi é a base para uma parceria de longo prazo com o mercado japonês, que está iniciando agora uma política de utilização de etanol carburante como aditivo indireto na gasolina. "Os japoneses estão preocupados com as metas de redução dos gases de efeito estufa que precisam cumprir, e a utilização do etanol irá auxiliar o país a reduzir a produção de dióxido de carbono", disse. Lyra afirma que o contrato de importação só foi possível porque a Cosan também possui políticas de sustentabilidade. Para o executivo, as exportações de etanol para o Japão podem vir a atingir cerca de 10% das exportações totais da Cosan no longo prazo. "Neste momento, exportar 80 milhões de litros de etanol para um país que não importava nada é um grande feito", explica. Os preços do etanol serão fechados pelo índice Esalq no momento do embarque. A Mitsubishi irá repassar o produto brasileiro para as empresas japonesas produtoras de ETBE. Segundo Lyra, a expectativa é de que as exportações de etanol do Brasil registrem uma pequena redução no segundo semestre. "No mercado interno, os preços estão subindo e nos Estados Unidos, as cotações do etanol estão caindo, seguindo o preço do milho e do petróleo", disse. Lyra explica que a janela competitiva existente no primeiro semestre para exportar para os Estados Unidos já se fechou, o que deve afetar as vendas neste segundo semestre. "Enquanto a janela existiu, contudo, as vendas foram significativas", afirmou. NÚMEROS 80 milhões de litros por ano é a previsão de volume a ser exportado pela Cosan para o Japão 2,3 bilhões de litros por ano é a capacidade atual de produção da Cosan, o maior grupo sucroalcooleiro do mundo 456,4 milhões de litros foram exportados pelo grupo na safra 2008/2009, para os Estados Unidos e países da Europa e da Ásia.