Cosan fecha acordo de exportação de etanol com Mitsubishi

O contrato é válido por três anos e os preços vão variar de acordo com os praticados no mercado brasileiro, disse a empresa em comunicado.

Até 80 milhões de litros de etanol a base de cana devem ser exportados por ano. O combustível será transformado no aditivo ETBE no Japão.

A indústria de petróleo do Japão usa o ETBE, feito através da mistura de etanol e isobuteno, em vez do etanol misturado diretamente com a gasolina porque não exige modificações na rede de distribuição.

A Cosan tem uma capacidade anual de produção de 2,3 bilhões de litros de etanol no Brasil. Cerca de 20 por cento da produção é exportada para a Europa, Estados Unidos e países asiáticos.

Há um ano o grupo brasileiro Copersucar fechou acordo com a Japan Biofuels Supply LLP (JBSL) para exportar até 200 milhões de litros por ano de etanol.

O Japão é um grande comprador de etanol do Brasil, mas a maior parte do produto é para uso industrial, não para combustível.

O país, cuja frota de automóveis é a segunda maior do mundo, era uma grande aposta para os produtores brasileiros de etanol, que previam um forte aumento nas exportações.

Mas a adoção de mistura obrigatória pelo governo japonês está mais lenta do que o esperado, de acordo com fontes do mercado brasileiro.

(Por Inaê Riveras)