Cosan teria interesse em operações de açúcar de australiana CSR

Numa reportagem que não cita as fontes, o jornal aponta quatro companhias que, acredita-se, "começaram a examinar um grande investimento na divisão de açúcar da CSR".

As quatro são a British Sugar, a brasileira Cosan, a gigante Cargill e o conglomerado sul-coreano CJ.

O grupo alemão Suedzucker é também candidato, segundo o jornal.

No mês passado, a CSR afirmou planejar a transformação do seu negócio com açúcar, o maior da Austrália, numa companhia separada com ações negociadas em bolsa de valores, para aumentar o valor para os acionistas.

O jornal Age afirmou que as instituições financeiras que aconselham a CSR buscam um investidor para tomar 20 por cento a 25 por cento da sua divisão de açúcar, como preparação para a transformação em uma nova empresa e para a flutuação no mercado. Esse é, segundo o periódico, o "plano A" para os diretores do conglomerado australiano.

Acredita-se que um potencial comprador iria preferir controlar toda a divisão de açúcar a ficar só com 25 por cento do negócio.

Em resposta à especulação da imprensa, a CSR afirmou na segunda-feira examinar várias opções e que não há decisões ainda tomadas sobre a estrutura.

