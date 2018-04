Cosipa firma parceria com Crea para difundir uso do aço Com o objetivo de aumentar o uso de estruturas metálicas de aço na construção civil, a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (Crea-SP) firmaram um acordo, no final de abril, para difundir o uso do material por meio de cursos, seminários, palestras e assessoria técnica. Segundo dados do Núcleo do Aço na Construção Civil da siderúrgica, a construção em aço responde por apenas 3% das edificações no Brasil. Na Inglaterra, 65% dos prédios são erguidos em estrutura metálica, enquanto no Japão e nos Estados Unidos esse índice atinge 55% e 50%, respectivamente. Para o diretor comercial da siderúrgica, Renato Vallerini Júnior, a falta de conhecimento das vantagens do aço em relação a outros materiais (rapidez, racionalização de materiais e de mão-de-obra, além de maior produtividade e limpeza nos canteiros) é uma das maiores barreiras ao seu crescimento nesse mercado. Na opinião do executivo, a parceria facilita a divulgação de informações sobre as vantagens da estrutura metálica para o setor, uma vez que a entidade possui 330 mil associados. Segundo o presidente do Crea-SP, José Eduardo de Paula Alonso, a parceria vai ao encontro de uma série de ações que a entidade vem tomando para o aperfeiçoamento do profissional da área.