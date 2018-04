Costa cobra ações para popularizar a TV digital

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, cobrou das emissoras de televisão a realização de uma campanha para popularizar o sistema de TV digital no País. Em discurso feito ontem, durante cerimônia de liberação dos canais digitais para emissoras de Sorocaba e Mogi das Cruzes (SP), o ministro disse que a população ainda tem muitas dúvidas sobre o que é a TV digital e faz muita confusão sobre as características de cada equipamento, principalmente os televisores. Segundo ele, sua cobrança também vale para o comércio varejista, que não dá explicações precisas sobre os produtos que estão à venda. "Isso é enganar o consumidor, que está mal informado. Quem tem que informar isso é a televisão", afirmou Costa. A TV digital começou a ser implantada no País no final de 2007 e, segundo as estimativas do mercado, foram vendidos até agora, um ano e meio depois, apenas 250 mil conversores, bem abaixo das estimativas iniciais do mercado. O ministro afirmou porém, contrariando esses números, que a procura por conversores é grande e que o produto estaria faltando nas prateleiras em lugares onde o sistema já está funcionando há algum tempo, como na cidade de São Paulo. Ele, no entanto, não deu números de aparelhos comercializados. No final de abril, o mesmo Costa havia dito que ainda havia 70 milhões de TVs no País sem conversores. O ministro lembrou que, por determinação do governo, todos os televisores acima de 32 polegadas produzidos a partir de janeiro de 2010 já terão de vir com o conversor instalado. Quando essa determinação foi anunciada, em abril, o ministro informou que seria uma forma de forçar o barateamento dos conversores, então na casa dos R$ 350. Na avaliação dele, muita gente ainda está aguardando para comprar diretamente o televisor em vez de investir no conversor. Costa disse que o governo avançou de forma "espetacular" na definição do modelo de TV digital, em 2006, e na implantação do novo sistema, que estaria adiantado em pelo menos dois anos. "Mas não estamos sabendo popularizar a TV digital", acrescentou, dizendo que isso compete às emissoras, que estão se beneficiando dessa mudança. Ele previu que, até o fim do ano, 21 capitais de Estados e 40 cidades do interior já terão o sistema de transmissão digital de sinais. Hoje, a TV digital está em 26 cidades. A meta é que, até 2016, o sinal digital esteja disponível em todo o País, quando o sistema analógico deverá ser desligado. EXPANSÃO A ambição do governo brasileiro é criar um padrão sul-americano de TV digital, tendo como base o padrão nipo-brasileiro. O País já conseguiu que o Peru adotasse esse padrão, e centra esforços agora em convencer a Argentina, o Chile e o Equador. Em um segundo momento, as investidas sobre os outros países da região seriam ampliadas. Colômbia e Uruguai já se decidiram pelo padrão europeu.