Costa irá à Justiça para interromper venda da Embratel O senador Hélio Costa (PMDB-MG) pretende entrar na Justiça para interromper o processo de venda da Embratel, para que o assunto seja melhor discutido no Senado. O senador disse, em audiência hoje, na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, que entrará com uma ação com pedido de liminar, caso não prospere o requerimento que ele pretende fazer para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica interrompa a venda da empresa, quando o assunto estiver sendo discutido no Brasil. Atualmente a controladora da Embratel, MCI, aguarda parecer do Tribunal de Falências de Nova York sobre o contrato de venda da Embratel para a empresa mexicana Telmex. A decisão do tribunal está marcada para o próximo dia 27. Se a venda for aprovada, a operação passará ainda pela apreciação da Anatel e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).