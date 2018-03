Costa pede a operadoras proposta sobre internet pública O ministro das Comunicações, Hélio Costa, pediu aos presidentes das maiores empresas de telefonia fixa e celular do País que apresentem, em até 30 dias, uma proposta de participação no Plano Nacional de Banda Larga Pública, em estudo pelo governo. Uma corrente do governo defende a criação de uma empresa de banda larga estatal para comandar esse plano. Uma das possibilidades é a de que a Telebrás seja reativada para gerir uma infraestrutura que seria montada a partir da Petrobras, Eletrobrás e Eletronet.