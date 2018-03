Costa: Plano de Banda Larga é grande desafio de 2010

"Nós todos temos consciência que não dá para fazer tudo em um ano, mas nós vamos começar e o próximo governo, seja ele qual for, certamente fica com a obrigação de continuar a implantação de um plano que tem por objetivo chegar a todo o território nacional", afirmou o ministro, depois de participar de cerimônia de liberação de canais digitais para emissoras de TV de São Luís (MA).

Costa evitou comentar a estimativa de técnicos do governo de que o custo para montar a estatal da banda larga e levar internet em alta velocidade até o usuário final seria de R$ 10 bilhões, conforme informou a Agência Estado na semana passada. Este custo seria bem inferior aos R$ 75 bilhões previstos por Hélio Costa, em proposta elaborada em parceria com as empresas de telefonia.

"Tenho que ver os números. Só depois do estudo mais definido é possível dizer algo", afirmou. O ministro disse que quanto à proposta de criação do Bolsa Celular, apresentada por ele, é preciso "aguardar mais um pouquinho, porque a essas alturas está sendo confundida com uma proposta eleitoral e nós não queremos que isso aconteça".

A ideia era distribuir 11 milhões de celulares pré-pagos, que teriam em conta um bônus mensal de R$ 7, para as pessoas que são beneficiadas pelo programa Bolsa-Família. O projeto custaria às empresas de telefonia R$ 2 bilhões, investidos em um período de dois anos. Para compensar esse custo, o governo abriria mão do recolhimento do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) sobre esses celulares. Diante das críticas, no início do mês, Costa disse que deixaria a cargo das empresas a elaboração da proposta e a sugestão ao presidente Lula.