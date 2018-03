Costa vê como 'natural' oferta da Telefônica pela GVT

Na avaliação do ministro, a proposta de compra da GVT é uma maneira de a Telefônica reagir à compra da Brasil Telecom pela Oi, concluída no ano passado. Ele lembrou que, para aprovar a compra da Brasil Telecom, foi exigida da nova Oi que atuasse também no mercado de telefonia em São Paulo. "Da mesma forma, a Telefônica fica com a obrigação de entrar na área da Oi", afirmou.

O ministro disse que não compartilha da avaliação feita por fontes do setor de que a eventual compra da GVT pela Telefônica, e não pelo grupo francês Vivendi, diminuiria as possibilidades de competição no setor. "Sou defensor intransigente da empresa brasileira, na medida em que o capital brasileiro tem condições de poder trabalhar essa questão", afirmou.

Segundo ele, a Vivendi é uma empresa tipicamente europeia e a Telefônica já está atuando no País. A proposta da Vivendi, feita no mês passado, já foi inclusive apresentada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no dia 1º de outubro. Segundo o ministro, caso a GVT opte pela oferta da Telefônica, ela terá de abrir mão da proposta da Vivendi e retirar o pedido de anuência prévia apresentado à Anatel. Ele, no entanto, não soube dizer se há alguma cláusula indenizatória na proposta da empresa francesa.

GVT

A GVT informou, por intermédio de sua assessoria, que o conselho de administração está analisando a oferta pública voluntária da Telefônica para adquirir 100% das ações da operadora e irá se manifestar "no momento oportuno". A companhia não detalhou se seria realizada reunião dos conselheiros e acrescentou que foi informada da oferta por comunicado da Telefônica.