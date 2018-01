Cota negativa nos fundos de renda fixa A carteira dos fundos de renda fixa prefixados é formada, em grande parte, por títulos públicos e privados que pagam juros prefixados. Ou seja: que acertam no momento do contrato qual a taxa de juro que será paga. Nas últimas semanas, o mercado - leia-se bancos - tem exigido taxas mais altas na compra dos títulos públicos (veja mais informações no link abaixo). E isso tem gerado cotas negativas nos fundos de renda fixa prefixados. Quando a taxa de juros sobe, os títulos prefixados que compõem a carteira do fundo perdem valor, porque foram negociados quando a taxa de juros estava menor. Veja no link abaixo a explicação completa dos motivos desta queda do valor dos títulos. E como os títulos perdem valor, as cotas dos fundos também são prejudicadas. Algumas até ficam negativas. De acordo com Flávio Bojikian, diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, a cota negativa não é indício de má gestão do fundo. Ela reflete as oscilações das taxas de juros. Quando um investidor escolhe aplicar em um fundo de renda fixa prefixado, ele precisa saber que corre o risco de passar por essa situação.