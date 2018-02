Cotação do bitcoin cai para menos de US$ 6 mil, estendendo movimento de desvalorização

NOVA YORK - O bitcoin chegou a cair abaixo da barreira de US$ 6 mil nesta terça-feira, 6, estendendo um movimento de desvalorização que eliminou mais de US$ 200 bilhões de seu valor de mercado em quase dois meses.

Na mínima do dia, o bitcoin foi negociado a US$ 5.947,40, acumulando desvalorização de cerca de 70% desde que atingiu a máxima histórica de US$ 20 mil em dezembro, de acordo com a CoinDesk, principal consultoria de moedas digitais. Às 8h20 (de Brasília), o bitcoin havia se recuperado parcialmente e operava a US$ 6.614,34, com queda de 4,3% ante ontem.

O último tombo do bitcoin coincide com um forte movimento de queda nos mercados globais de ações. Nos EUA, o Dow Jones caiu mais de 1.175 pontos ontem, sua maior queda histórica em um único dia. O movimento de liquidação se espalhou para as bolsas da Ásia durante a madrugada e também afeta os mercados europeus nesta manhã.

Nas últimas semanas, o bitcoin ficou pressionado em meio a iniciativas na Coreia do Sul, China e Índia para restringir operações com as chamadas criptomoedas. Além disso, há relatos recentes de bolsas de moedas digitais que sofreram ataques de hackers no Japão e Coreia do Sul./DOW JONES