Cotação do dólar pode oscilar hoje Depois da redução da taxa básica de juros - Selic -, promovida ontem pelo Comitê de Política de Monetária (Copom), de 17% para 16,5% ao ano (veja link abaixo), o mercado financeiro abre o dia na expectativa de novos fatos relacionados ao caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo. É esperada a prisão do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, que ameaçou se entregar ontem e revelar novos nomes ligados ao caso. Os investidores continuam atentos à essa questão política. O grande temor do mercado financeiro é que, no desenrolar dos fatos, sejam levantadas novas suspeitas em relação ao envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso ao caso da obra. Também é esperado hoje o discurso do presidente do Federal Reserve, Allan Greenspan. O mercado teme que ele indique que a tendência de alta do juro nos Estados Unidos foi retomada. Isso porque o último resultado da inflação ao consumidor nos EUA ficou acima do esperado, em 0,6%. A expectativa era de 0,5%. Juros mais altos nos EUA afetam o mercado financeiro no Brasil Com juros mais baixos no País e, ao mesmo tempo, mais altos nos Estados Unidos, pode haver uma saída de dólares do País. Os investidores deixam as aplicações brasileiras em busca de opções com juros mais atraentes e com risco zero. Exemplo disso são os títulos da dívida pública norte-americana. Alguns analistas ouvidos pela editora Cristina Canas acreditam que isso não deve acontecer pois, mesmo com esse possível aumento no volume de saída de recursos, o fluxo cambial deve continuar positivo - entradas maiores que saídas. O motivo é que as empresas brasileiras estão conseguindo rolar suas dívidas no exterior, diminuindo a saída de dólares, o que compensa o movimento de saída maior por parte dos investidores. A expectativa é que a cotação da moeda norte-americana fique em R$ 1,80. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,8030 na ponta de venda. Uma queda de 0,07% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8044.