Cotação do petróleo cai, apesar de ameaça iraniana Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa pela terceira sessão consecutiva em Londres e Nova York, em meio a fracos volumes negociados, pressionados pelas temperaturas acima do normal nos estados do nordeste e meio-oeste dos Estados Unidos, segundo corretores e analistas. O Serviço de Meteorologia Nacional disse que as temperaturas amenas no nordeste e meio-oeste dos EUA, principais regiões consumidoras de óleo para aquecimento e gás natural, vão continuar ao longo dos próximos seis a dez dias, reduzindo a demanda pelos combustíveis de inverno. Essa previsão pesou mais sobre os preços que as explosões num oleoduto na Nigéria e as preocupações relacionadas a ameaça do Irã de usar o petróleo como arma em sua disputa nuclear com o Ocidente. "As expectativas são de que vamos ter as temperaturas mais amenas já vistas para esta época do ano em Nova York e isso está definitivamente sendo embutido nos preços", disse Scott Myers, analista da Pioneer Futures em Nova York. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para fevereiro caíram US$ 1,31 (2,10%) e fecharam a US$ 61,10 por barril. A mínima foi de US$ 60,50 e a máxima de US$ 62,60. Os contratos de gás natural para janeiro negociados na Nymex caíram 52,2 cents (7,87%) e fecharam a US$ 6,113 por milhão de pés cúbicos. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 61,10 por barril, em baixa de US$ 1,32. A mínima foi de US$ 60,66 e a máxima de US$ 63,30.