Cotação do petróleo cai com ação dos EUA Com os novos esforços dos Estados Unidos para diminuir a crise no Oriente Médio, a cotação do petróleo caiu bastante nos mercados internacionais nesta sexta-feira. Em Nova York, o barril para entrega em maio fechou o pregão sendo negociado a US$ 26,21, um recuo de US$ 0,37 (1,39%). Durante a jornada, o barril chegou a ser cotado a US$ 25,05, uma queda de 9,11% em relação à véspera. Mas o preço subiu após terem sido divulgadas informações de que o embarque do produto em dois terminais da Venezuela, quarto maior produtor de petróleo do mundo, fora suspenso num protesto de funcionários da companhia estatal PDVSA. Em Londres, o tipo Brent terminou o pregão sendo negociado a US$ 26, recuo de US$ 1,31 (4,79%). A mínima quinta-feira foi de US$ 25,05.