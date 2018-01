Cotado a US$ 9,4 mil, Bitcoin tem novo recorde

Mais um recorde foi quebrado pelo Bitcoin neste domingo, após a moeda virtual ultrapassar a marca de US$ 9 mil, chegando à cotação máxima de US$ 9.396,30, de acordo com a CoinDesk, uma das maiores consultorias do setor de criptomoedas. No acumulado de 12 meses, o Bitcoin aponta valorização de quase 1.200%, com alta de 16,85% somente nos últimos sete dias.

O valor de mercado total do Bitcoin chegou a US$ 151 bilhões, segundo a CoinDesk. Com isso, a moeda digital supera o valor de companhias tradicionais como McDonald’s, Disney e GE.

“O preço do Bitcoin vem superando, até o momento, o ceticismo dos investidores. Os detentores de Bitcoin estão relutantes em vender porque esperam que o preço suba ainda mais, e a mesma mentalidade é adotada por quem compra a moeda”, comentou o economista da BMO Capital Markets, Sal Guatieri, em nota a clientes. Para ele, a menos que a psicologia do mercado mude, “o bitcoin deve seguir na escalada vista nos últimos dias”.

A criptomoeda, porém, é vista com ceticismo por alguns executivos. Questionado sobre se o JP Morgan tinha corretores que negociam bitcoins, o diretor executivo do banco, James Dimon, afirmou que “se tivéssemos um trader que negociou bitcoins, eu o demitiria.” Para ele, a moeda virtual é “uma fraude” e irá ruir eventualmente.

Na última semana, o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse que a instituição irá coibir ilícitos e bolhas no mercado de moedas virtuais, apesar de ter ponderado que as tecnologias empregadas nas transações das criptomoedas poderão ser utilizadas para outras finalidades. Há duas semanas, o BC publicou um comunicado alertando para os riscos de operações com criptomoedas.