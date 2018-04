Cotas de consórcio estão à venda na Internet Já é possível comprar cota de consórcio de automóveis na Internet ou em caixas eletrônicos. Esse é um dos resultados da entrada de grandes bancos no setor. O serviço já está disponível nos equipamentos e no site do HSBC. A partir de outubro, o Itaú também vai estrear no setor. Outro banco que vai entrar em breve nesse negócio é o Bradesco. Até o fim do ano, o maior banco privado do País também vai oferecer consórcio de automóvel e de imóveis. De acordo com o diretor-gerente do Itaú, Heli de Andrade, o atendimento on-line vai reduzir a burocracia para o consumidor. "Toda a burocracia do negócio poderá ser resolvida pelos canais eletrônicos do banco. E, além disso, o cliente não precisará participar de assembléias, porque terá acesso on-line às informações do grupo", afirma Andrade. Para o cliente tradicional, os bancos vão oferecer o serviço também nas agências bancárias. O Itaú vai negociar veículos leves, de diversos modelos, que custem entre R$ 14 mil e R$ 45 mil. Um dos motivos para a entrada dos bancos no setor são as cifras movimentadas nos consórcios. Especialistas afirmam que 14% dos carros vendidos no País são negociados por meio desse negócio. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio (ABAC), Consuelo Amorim, o número de participantes de consórcios cresceu 1,8% nos seis primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2001. "Em época de crise, o consórcio aparece como opção para quem quer fugir de juros altos e prazos curtos do financiamento", afirma Consuelo. Veja nos links abaixo os riscos de se ingressar num consórcio.