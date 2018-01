Cotidiano da Bovespa é simulada em shopping O Shopping Penha está realizando o evento "Bolsa de Valores - Brincando de Pregão". O evento começou ontem e estende-se até 1º de setembro. Em parceria com a Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), o site Patagon, Speedy e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o shopping pretende mostrar à população como funciona o pregão da bolsa. Na praça central será montado um stand com 54 m2 e cinco computadores, onde os clientes poderão fazer consultas e simulações de aplicação on-line na Bolsa, para aprender a investir no mercado financeiro. Também será montada uma exposição sobre a história da Bovespa, com fotos e documentos.