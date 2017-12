Couromoda registra 25% mais negócios do que em 2003 A 31ª edição da feira de calçados, acessórios e artefatos de couro Couromoda terminou hoje contabilizando R$ 10 bilhões em negócios fechados durante o evento, que influenciarão os negócios do primeiro semestre. O valor é 25% superior ao registrado no ano passado. Considerando-se apenas os negócios para entrega até os próximos 60 dias, o valor gerado foi de R$ 4 bilhões. As vendas superaram a expectativa do presidente da feira, Francisco Santos. Na sua análise, o desempenho é resultado da confiança dos compradores internacionais, principalmente dos Estados Unidos e da América Latina, na recuperação da economia brasileira. Foram 55 mil visitantes, sendo 1.967 importadores, contra 1.700 no ano passado. Novos mercados Nesta edição, novos mercados entraram para a lista de destinos dos calçados brasileiros, como Kuwait, Taiwan, Croácia e Filipinas. A meta do setor é elevar em 15% as exportações, que somam atualmente US$ 1,5 bilhão. A Couromoda aconteceu em São Paulo, desde terça-feira, com presença de 915 expositores de 15 Estados brasileiros. A próxima edição está marcada para o período de 12 a 15 de janeiro de 2005.