Coutinho diz que possível ida para o BC é 'especulação' O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, avaliou como "especulação" os comentários, crescentes no mercado financeiro, de que ele poderá ser o sucessor do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, a partir de março de 2010. "Isso é especulação e não tem fundamento. Estou realizando um trabalho muito intenso no BNDES. A minha expectativa é continuar nele enquanto merecer a confiança do presidente Lula".