Coutinho faz visita ao BNDES; Fiocca pode ir para CVM Luciano Coutinho, que assumirá a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no lugar de Demian Fiocca, visitou nesta sexta-feira, 20, a sede do banco, no Rio. Em reunião com diretores e superintendentes da instituição, o economista, que elegeu como prioridade de sua futura gestão o desenvolvimento industrial e tecnológico, procurou informar-se sobre os programas e a estrutura do banco. A expectativa no BNDES é que a gestão de Coutinho seja de continuidade em relação à atual. Fiocca, que deixa a presidência do banco próximos dias, é o nome mais cotado no governo para suceder o advogado Marcelo Trindade à frente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trindade deixa a presidência do órgão em julho depois de um mandato três anos. O próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, convidou publicamente Fiocca para trabalhar com ele no Ministério da Fazenda. Sem informar qual seria o cargo a oferecer ao economista, Mantega se limitou a dizer: "Sempre gostei (dele), porque ele me acompanha desde o Ministério do Planejamento, me acompanhou no BNDES. Certamente, ele sempre terá um lugar na Fazenda." A CVM é um órgão subordinado ao ministério, o que reforça as apostas em Fiocca para o cargo. O grande empecilho, segundo fontes no mercado financeiro, seria a questão salarial. O BNDES paga salários em torno de R$ 25 mil, bem mais polpudos do que os oferecidos pela autarquia. Mas, segundo fontes, a escolha do ex-presidente do BNDES seria uma maneira de fazer uma transição tranqüila no comando da autarquia. Comenta-se que as relações entre Trindade e Mantega não são das melhores. Já Fiocca é tido como um nome com grande respaldo no governo.