Coutinho: redução dos juros não está surtindo efeito

Coutinho, que abriu conferência internacional sobre Investimentos Públicos na Promoção do Desenvolvimento, na sede do BNDES, considera que as reduções das taxas de juros no mundo não estão surtindo o efeito de estimular o gasto privado, nem por parte das empresas nem por parte das famílias. "Portanto, recai sobre a política fiscal a missão de suportar e estimular a recuperação econômica", afirmou.

Ele destacou que a discussão sobre a qualidade da política fiscal "é de enorme relevância, em especial sobre o investimento". Para o presidente do BNDES, o papel do investimento público, que é o tema do seminário, é central para o desenvolvimento.

O evento de hoje é promovido pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) e pelo ministério das Relações Exteriores.