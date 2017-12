CPF: 34,8 milhões entregaram declaração A Receita Federal informou que 34,8 milhões de pessoas entregaram a declaração de isento até ontem, prazo máximo para a apresentação do documento neste ano. O prazo de entrega foi aberto em 1º de agosto. Conforme a Receita, o meio preferido pelos declarantes ainda foram as casas lotéricas, que receberam a declaração de 20,8 milhões ou 60% do total. Apresentaram declaração através da Internet 7,7 milhões de pessoas (22% do total). As declarações por telefone totalizaram 1,3 milhão. O contribuinte isento que não fez sua declaração dentro do prazo poderá regularizar sua situação pagando R$ 4,50 nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A Receita informa ainda que o prazo final de 30 de novembro para a declaração de isentos vai ser o mesmo para os próximos anos.