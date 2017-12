CPF: 7 milhões de declarações no último dia O excesso de chamadas para o telefone da Receita Federal, o Receitafone, no último dia da entrega da Declaração de Isentos 2000, criou um congestionamento na rede da Embratel no País. Segundo a assessoria da Embratel, foram 4 milhões de chamadas para o Receitafone, o equivalente a 10% de todo o tráfego de ligações no Brasil em um dia de semana. Os problemas de comunicação aconteceram principalmente entre os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, responsáveis pelo maior número de chamadas. Apesar da dificuldade dos contribuintes que deixaram para a fazer a declaração na última hora, a Receita não vai prorrogar o prazo. Mais da metade do número de declarações estimadas pela Receita para este ano (50 milhões) não havia chegado até a última quarta-feira. Com isso, a Receita acabou recebendo, em apenas um dia, aproximadamente 7 milhões, ou seja, um terço das declarações recebidas desde agosto, quando foi aberto o prazo para o recebimento das informações. Segundo o coordenador do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos de Oliveira, praticamente a metade dos contribuintes que tinham de fazer a declaração deixaram para a última hora e podem acabar não conseguindo entregar as informações. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, disse que deve receber detalhes das operadoras de telefonia fixa sobre o congestionamento da rede. Segundo Guerreiro, só após saber os motivos desse congestionamento e as providências adotadas pelas concessionárias de telefonia, é que a reguladora decidirá se o assunto merece uma investigação mais detalhada ou não. Regularizar o CPF vai custar R$ 4,50 A partir de hoje, quem quiser regularizar sua situação com a Receita Federal terá de ir às agências do Banco do Brasil ou dos Correios. A Caixa Econômica Federal começa a receber os formulários para a regularização do CPF na segunda-feira. A reabilitação do CPF vai custar R$ 4,50. Até ontem era gratuita. A Receita informou que até às 16 horas de ontem tinha recebido 33,1 milhões de documentos. No ano passado, 44,2 milhões de pessoas fizeram entrega dentro do prazo. De acordo com o primeiro balanço oficial da Receita, 20 milhões de declarações foram entregues nas casas lotéricas, 7,3 milhões via Internet, 4,5 milhões nos Correios e 1,2 milhão pelo Receitafone. Do estoque de 122 milhões de CPFs existentes, a Receita cancelou 33,3 milhões até o final de outubro e deixou em situação pendente 12,6 milhões.