CPF deixa de ser gratuito A partir de amanhã, todo contribuinte que for se inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) terá de pagar para ter o documento. A emissão poderá ser feita somente por entidades conveniadas. São elas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. As unidades da Receita só vão emitir CPFs gratuitamente para menores de idade e estrangeiros. As entidades conveniadas poderão cobrar tarifa correspondente aos serviços de atendimento, processamento, emissão e postagem dos documentos de cadastro, mas o valor não pode ultrapassar R$ 4,50. As três instituições também ficarão responsáveis pela emissão de segunda via dos CPFs e pela alteração de endereços. Outra mudança é que a partir de agora esses documentos serão produzidos com material plástico.