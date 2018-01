CPFL anuncia emissão de ações nos EUA e papéis no Brasil reagem A CPFL Energia fez registro para uma oferta pública inicial (IPO, initial public offering) para vender até US$ 250 milhões em ações ordinárias (ON, com direito a voto), segundo um formulário encaminhado à SEC (Securities and Exchange Commission), a comissão de valores mobiliários dos EUA. No Brasil, as ações da Companhia Paulista de Força e Luz registram forte valorização na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Os investidores receberam muito bem a notícia da CPFL Energia, que é a holding do grupo. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) lideravam os ganhos da Bolsa com 25% de alta (R$ 100,00, após 2 negócios), seguidas das ordinárias, com alta de 20,91% (R$ 110,00, com sete transações). Além da emissão das ações ordinárias nos Estados Unidos, a companhia planeja vender ADS (American Depositary Shares ? títulos da empresa), mas não divulgou detalhes sobre o número de papéis que será oferecido. A empresa declarou ainda que algumas ações serão vendidas por atuais acionistas e que também haverá venda de papéis no Brasil. Segundo informado à SEC, a operação tem como objetivo financiar cerca de US$ 120 milhões em investimentos, segundo informações da agência Dow Jones.