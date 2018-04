CPFL e Copel têm lucro no trimestre A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) apresentou lucro líquido de R$ 24,113 milhões no primeiro trimestre deste ano, contra prejuízo de R$ 52,824 milhões no mesmo período de 2001. O lucro por ação ficou em R$ 0,00069. A receita líquida alcançou R$ 812,796 milhões, com elevação de 34,17%. O resultado bruto subiu 93,47%, para R$ 337,908 milhões. A empresa registrou despesa financeira líquida de R$ 99,162 milhões até março, o que representa crescimento de 260,25%. O lucro operacional foi de R$ 59,755 milhões, contra prejuízo operacional de R$ 50,484 milhões nos três primeiros meses de 2001. Em 31 de março, o patrimônio líquido da CPFL estava em R$ 3,861 bilhões. Copel A Companhia Paranaense de Energia (Copel) registrou lucro líquido consolidado de R$ 141,837 milhões no primeiro trimestre deste ano, com aumento de 373,41% em relação ao mesmo período de 2001. O lucro por ação ficou em R$ 0,00052. A receita líquida consolidada atingiu R$ 632,656 milhões. O resultado bruto foi de R$ 237,502 milhões no primeiro trimestre. A empresa obteve despesa financeira líquida, no período de janeiro a março, no valor de R$ 15,256 milhões. Já o lucro operacional alcançou R$ 224,231 milhões. A companhia não apresentou no resultado consolidado a comparação com os números do primeiro trimestre de 2001. Em 31 de março, o patrimônio líquido da Copel estava em R$ 5,187 bilhões.