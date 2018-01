CPFL é eleita a melhor distribuidora de 2003 A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) foi eleita pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) como melhor distribuidora de 2003. A CPFL também recebeu os prêmios de melhor gestão operacional e de responsabilidade social. Na categoria de distribuidora com menos de 400 mil consumidores, o melhor desempenho foi do Departamento Municipal (DME) de Poços de Caldas (MG). A melhor avaliação pelo cliente ficou com a Rio Grande Energia; o prêmio de melhor gestão econômico-financeira, com a Coelce, do Ceará; e o de maior evolução de desempenho, com a Saelpa, da Paraíba. O prêmio de qualidade da gestão foi vencido pela Copel, do Paraná, entre as distribuidoras com mais de 400 mil consumidores, e pela Borborema, da Paraíba, entre aquelas com menos de 400 mil consumidores. A Distribuidora Cataguazes, de Minas Gerais, recebeu o prêmio de responsabilidade social entre as empresas com menos de 400 mil consumidores. Os prêmios foram entregues hoje, em cerimônia que contou com a presença da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff; do presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo; e diversos representantes do setor. Por regiões, as melhores distribuidoras foram a Enersul, de Mato Grosso do Sul, no Norte/Centro-Oeste; a Consern, do Rio Grande do Norte, no Nordeste; a CPFL, no Sudeste; e a RGE, no Sul.