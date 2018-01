CPFL e Elektro derrubam liminar e vão cobrar seguro-apagão A CPFL Energia e a Elektro conseguiram derrubar hoje a liminar obtida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) que impedia a cobrança do seguro-apagão e da recomposição tarifária dos consumidores residenciais das distribuidoras de energia do Estado de São Paulo. Obedecendo ao disposto pela liminar, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia publicado ontem resoluções determinando uma redução de 2,82% das tarifas cobradas pelas distribuidoras paulistas dos consumidores residenciais, além da exclusão das contas de energia dos R$ 0,0057 por quilowatt-hora (kWh) cobrados a título de seguro-apagão. Ontem a AES Eletropaulo já havia conseguido derrubar a liminar, invalidando o efeito na sua área de concessão, que abrange 24 municípios, incluindo a capital paulista. Somente a Bandeirante não conseguiu ainda anular a decisão judicial parcial favorável ao Idec. De acordo com a assessoria de comunicação da CPFL Energia, a empresa obteve a cassação da liminar por meio de despacho do desembargador federal Baptista Pereira, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O mesmo desembargador determinou a cassação da liminar a pedido da Elektro. Segundo informações dos assessores da CPFL, a empresa aguarda agora que a Aneel altere as resoluções de forma a permitir a cobrança do seguro-apagão e da recomposição tarifária.