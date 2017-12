CPFL Energia estréia no Novo Mercado da Bolsa com alta de 1,63% As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da CPFL Energia estrearam hoje no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com alta de 1,63% em relação ao preço de colocação dos papéis. Na abertura dos negócios, as ações eram cotadas a R$ 17,50, sendo que o preço de colocação definido no bookbuilding - procedimento de coleta de intenções de investimentos - foi de R$ 17,22. A CPFL é a quarta empresa a integrar o Novo Mercado. Também participam do Novo Mercado a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), que abriu o capital em 1º de fevereiro de 2002, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), cuja adesão se deu em 24 de abril do mesmo ano, e a Natura Cosméticos, que estreou no último dia 26 de maio.