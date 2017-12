CPFL Energia estréia no Novo Mercado da Bolsa no dia 29 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) confirmou para a próxima quarta-feira, dia 29, o ingresso da CPFL Energia no Novo Mercado. Às 10 horas, haverá a cerimônia de abertura do pregão, quando será anunciado o horário de início de negociação das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da empresa (CPFE3), que ocorrerá de forma simultânea com os Estados Unidos, segundo a assessoria da Bolsa. A CPFL Energia será a quarta empresa a integrar o Novo Mercado, segmento que já conta com a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), a Sabesp e a Natura. Esta última estreou na Bovespa no dia 26 de maio passado. O que é o Novo Mercado? Trata-se de um segmento da Bovespa destinado à negociação, em sistema separado, das ações de empresas que atendam a um conjunto de exigências com relação a normas de boa governança corporativa, transparência na divulgação de informações e relacionamento com os acionistas minoritários. O objetivo do Novo Mercado é atrair maior número de investidores, nacionais e internacionais, e aumentar os negócios na Bolsa. Por isso a preocupação com os direitos do acionista minoritário. Embora tenha sido lançado oficialmente em dezembro de 2000, o Novo Mercado só teve seu funcionamento anunciado pela Bolsa a partir de junho de 2001. A adesão das empresas ao Novo Mercado é voluntária e demora um certo tempo, pois elas precisam se adaptar às normas.