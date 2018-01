CPFL já analisou seis mil pedidos de revisão A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informa que já analisou seis mil pedidos de revisão de meta dos 9.489, recebidos até hoje. As principais motivos alegados para revisão são nascimento de filhos, novos integrantes na residência e mudança de endereço. Na primeira fase do racionamento, a CPFL recebeu 208.088 solicitações de revisão de metas de consumo de energia elétrica, através de cartas, atendimento em agências descentralizadas e e-mails. A distribuidora fornece energia elétrica para 234 municípios no Estado de São Paulo, num total de 2,8 milhões de clientes.