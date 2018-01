CPFL paga R$ 13,3 milhões em bônus A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) concedeu R$ 13,3 milhões em bônus para clientes com meta de até 100 kWh/mês, que economizaram além de 20%. Os dados são parciais e se referem às medições feitas até 25 de agosto. O bônus é de R$ 2 para cada R$ 1 economizado. A empresa não informou quando começa o envio das contas de luz com desconto para consumidores com meta de até 225 kWh/mês - da qual fazem parte 600 mil clientes residenciais - que economizaram além da meta de racionamento. Neste caso, o desconto será R$ 1 para cada R$ 1 economizado. A CPFL abastece 234 municípios no Estado de São Paulo, o que representa em torno de 2,8 milhões de clientes. Eletropaulo e Elektro ainda estudam pagamento A Eletropaulo e a Elektro informaram hoje que ainda não definiram quando começa o pagamento de bônus aos clientes com meta de até 225 kWh/mês, que economizaram além de 20%. No caso da Elektro, que abastece 223 cidades no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, num total de 1,6 milhão de clientes, o primeiro lote de contas de luz referente ao mês de agosto começa a ser distribuído na próxima semana. A Eletropaulo, que fornece energia para 4,8 milhões de pessoas em 24 municípios de São Paulo, iniciou o envio das contas no dia 3 de setembro, quando ainda não estava vigente a medida que estende o desconto aos consumidores de até 225 kWh/mês.