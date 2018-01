CPFL responde 60% dos novos pedidos de meta A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), responsável pelo fornecimento de energia de 234 municípios no Estado de São Paulo, informou que recebeu, até o momento, 26.392 novos pedidos de revisão de meta de consumo. Destes, 60% já foram respondidos. Desde junho, a distribuidora recebeu por volta de 240 mil solicitações de alteração de cota. A concessionária está analisando pedidos de revisão somente em casos especiais, como aumento do número de pessoas na residência, mudança de endereço ou consumidores que trabalham em casa. O prazo para resposta dos pedidos é de no máximo 21 dias, a partir do recebimento, conforme prevê resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE).