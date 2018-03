CPFL reverte lucro e tem prejuízo em 2002 A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) registrou prejuízo líquido de R$ 382,096 milhões em 2002, revertendo lucro de R$ 8,883 milhões apurado no ano anterior. A receita operacional líquida aumentou 8,5%, para R$ 5,031 bilhões, e o res ultado do serviço fechou em R$ 519,895 milhões, com queda de 5,9%. A perda financeira líquida cresceu 116%, totalizando R$ 992,008 milhões, e o resultado operacional foi negativo em R$ 472,113 milhões no ano passado, ante ganho de R$ 93,188 milhões em 20 01. O prejuízo por lote de mil ações ficou em R$ 11,37. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 3,125 bilhões. Os dados são consolidados.