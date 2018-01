CPI do Carf é instalada e Ataídes Oliveira é eleito presidente

BRASÍLIA - A CPI do Carf foi instalada pelo Senado nesta terça-feira, 19. No primeiro encontro, foram eleitos como presidente o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), principal responsável pela coleta de assinaturas para a comissão, e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) relatora.

O colegiado foi criado com o objetivo de investigar um suposto esquema de fraudes no órgão ligado ao Ministério da Fazenda responsável por julgar recursos de autuações fiscais.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou no final do mês passado a criação da CPI. A comissão será formada por 11 senadores titulares e sete suplentes, tendo seis meses par realizar suas apurações.