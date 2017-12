CPI do Carf quebra sigilo de executivos de empresa ligada à Mitsubishi

BRASÍLIA - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as suspeitas relativas aos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) aprovou nesta quinta-feira, 16, as quebras dos sigilos telefônico e telemático de executivos ligados à representante dos automóveis da Mitsubishi no Brasil.

Além do atual presidente da MMC Automotores do Brasil LTDA, Robert Rittscher, também foi aprovado requerimento para ter acesso a dados do ex-presidente da companhia Paulo Ferraz e do sócio-fundador da companhia no Brasil, Eduardo Souza Ramos.

A empresa é uma das investigadas pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Zelotes. A suspeita é de que a Mitsubishi tenha usado de meios ilícitos para conseguir reduzir o débito com a Receita Federal de R$ 266 milhões para menos de R$ 1 milhão.

Rittscher prestou depoimento na semana passada, mas o colegiado considerou que ele não acrescentou muitas informações ao caso. "Precisamos esclarecer ainda muitas questões quanto ao caso da Mitsubishi. Ela negociou com operadores do esquema investigado pela PF e teve uma vitória num processo de centenas de milhões", disse o presidente da CPI, Ataídes Oliveira (PSDB-TO).

A CPI aprovou outras quebras de sigilo fiscal e bancário, como a de Hugo Borges, que é suspeito de ser um dos principais operadores financeiros do ex-conselheiro do órgão José Ricardo da Silva, investigado pela PF.

A CPI também terá acesso a esse tipo de dado de outras pessoas supostamente ligadas ao esquema, além de duas empresas, a Planeja Assessoria e da Alfa Atenas Assessoria Empresarial.

Ao Estado, a Mitsubishi afirmou que não ia se manifestar sobre o caso. A reportagem não conseguiu contato com os demais citados.