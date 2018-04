CPI do Proer quer convocar ex-interventores do Bamerindus O presidente da CPI do Proer, deputado federal Gustavo Fruet (PMDB-PR), disse hoje que a comissão, que investiga a atuação do Banco Central (BC) no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), deverá convocar os ex-interventores do Banco Bamerindus para depor em breve. O parlamentar tomou a decisão após ser informado sobre as primeiras avaliações feitas nas declarações de renda e nas movimentações bancárias dos investigados. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou liminar pedida por dois ex-liqüidantes do banco Bamerindus - Flávio de Souza Siqueira e Gilberto Loscilha - que queriam impedir a quebra de seus sigilos bancário e fiscal determinada pela CPI do Proer. Fruet esteve reunido hoje com técnicos que assessoram a CPI e resolveu pedir informações ao Banco Central sobre os processos de inabilitação envolvendo dirigentes e controladores dos bancos que foram liquidados. A CPI do Proer tem até o dia 10 de março para concluir o relatório. No final do ano passado, os deputados aprovaram a reconvocação do ex-controlador do Bamerindus, o ex-senador José Eduardo Andrade Vieira.