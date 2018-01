CPI dos medicamentos: abuso pode continuar A CPI dos Medicamentos encerrou seis meses de trabalho sob críticas de não se ter aprofundado na investigação de cobrança abusiva de preços ao consumidor. O relator, deputado Ney Lopes (PFL-RN), apontou casos de cartelização e de preços excessivos, mas transferiu ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização do governo a tarefa de punir os responsáveis. Do ponto de vista investigativo, o relatório é um fracasso, afirma o deputado Geraldo Magela (PT-DF). Para ele, o relatório é "cheio de boas intenções", mas a adoção das recomendações depende dos governos e da disposição do Congresso de apreciar novos projetos de lei. O relator da CPI, deputado Ney Lopes, ressalta que enviou para os órgãos de fiscalização do governo as listagens preparadas pelos Ministério da Fazenda e da Saúde sobre variação de preços. Ele defende sua proposta e disse que ela contém medidas de curto, médio e longo prazos capazes de regular o mercado e garantir a baixa gradual dos preços. Multas maiores O relatório pede a modificação na lei atual, para dar poderes à Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, para aplicar multas diárias de 30 mil Ufirs, quando comprovada infração da ordem econômica. O valor pode ser aumentado em até 20 vezes, de acordo com a gravidade da ação. Atualmente, a multa é de 5 mil Ufirs. Os deputados do PT, PSB e PC do B devem apresentar votos em separado na tentativa de mudar o texto do relatório. Eles querem um controle mais rígido dos preços dos medicamentos e maior incentivo para expandir o mercado de genéricos.