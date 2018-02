CPI quer ouvir autoridades e TAM sobre acidente em Congonhas A CPI do Caos Aéreo na Câmara quer ouvir em 1o de agosto autoridades do setor aéreo e do presidente da TAM sobre o acidente com o vôo JJ 3054, envolvendo um Airbus A320 da companhia aérea que matou cerca de 190 pessoas na terça-feira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O vice-presidente da comissão, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse na quarta-feira que, se a convocação for aprovada, devem ser ouvidos os presidentes da Infraero, tenente-brigadeiro José Carlos Pereira; da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi e da TAM, Marco Antonio Bologna. A comissão também pretende colher o depoimento do brigadeiro Jorge Kersul Filho, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Cunha afirmou ainda que os parlamentares devem enviar dois representantes aos Estados Unidos na próxima semana para acompanhar as degravações da caixa-preta da aeronave. "A partir de amanhã (quinta-feira), os parlamentares poderão apresentar outros requerimentos, se quiserem", disse Cunha a jornalistas na sala da Infraero no aeroporto de Congonhas. Ele disse ainda que a CPI se reunirá na próxima sexta-feira para discutir o acidente. (Por Maurício Savarese)