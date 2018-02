CPI sugere regra para distribuidora renovar concessão O deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Tarifas de luz, disse hoje que a CPI vai sugerir, no relatório final, que as distribuidoras que não aceitarem ressarcir os consumidores, por conta de valores pagos a mais, desde 2002, não possam renovar suas concessões. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) detectou que de 2002 para cá, uma distorção na metodologia de cálculo dos reajustes, fez com que deixasse de ser repassado nas tarifas eventuais ganhos de escala das empresas, com o crescimento do mercado de consumidores. Fonte, que esteve esta tarde com o diretor-geral da Aneel, Nelson Hubner, para tratar do assunto, disse que até a próxima quarta-feira a Aneel entregará à CPI relatório com a avaliação de quanto foi pago a mais pelos consumidores, até hoje.